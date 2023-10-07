الطقس الآن.. سحب وفرص أمطار على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تظهر بعض السحب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس والصحراء الغربية والتي قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

وكانت أعلنت الأرصاد، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد إن فرص الأمطار الخفيفة تظل قائمة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.