مصادر بـ"الثقافة" تكشف حقيقة منع الرقابة لفيلم "بحر الماس"

كتب- محمد شاكر:

علم موقع "مصراوي" من مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الرقابة على المصنفات الفنية لم تصدر قرارا بمنع فيلم "بحر الماس" من المشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.

وأكدت المصادر أن السبب الحقيقي وراء عدم عرض الفيلم في المهرجان، هو أن الفيلم تم تصويره في شرم الشيخ بدون الحصول على تصاريح وزارة الداخلية، كما أنه لم يستكمل باقي تصاريح.

وقالت إنه تم تقديم الفيلم للرقابة قبل أيام قليلة من انطلاق المهرجان، وكان هناك ملحوظات على الفيلم تم تنفيذ بعضها ولم يتم استكمال باقي الملحوظات، وأن الفيلم لم يحصل على تصريح تصوير وما حصل عليه هو تصريح على السيناريو فقط، وهو أمر يحتاج دراسته.

وأضافت: لقد تم عرض فيلم لنفس صناع العمل في مهرجان الغردقة منذ أيام ولم يتم منعه، كما شارك في مهرجان الإسكندرية بفيلم آخر ولم يتم منعه أيضا، علما بأن الفيلم ليس به نجوم كبار أو له ثقل في السوق السينمائي.

وبحر الماس من بطولة عاطف عبد اللطيف وندى بهجت وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، عبد الرحيم حسن، شيري مجدي.

والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة سيناريو وحوار "جوزيف فوزي ونورشان عمر"، ومن إخراج سيف يوسف.