الإعلامي أسامة كمال: أدعو الجميع لزيارة المتحف الحربي بالقلعة
كتب- إسلام لطفي:
قال الإعلامي أسامة كمال، إن قلعة صلاح الدين تشمل مجموعة من المقتنيات مثل المتعلقات الشخصية والأوسمة والنياشين، فضلًا عن الأسلحة التي تم الحصول عليها من أسرى العدو الإسرائيلي عام 1973، وأيضًا السلاح الذي استخدمه الجيش المصري.
وأضاف كمال خلال كلمته أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": شرفت بزيارة المتحف الحربي وأدعو الجميع لزيارته، سواء كانوا أطفالا أو رجالا أو سيدات وغيرهم من مختلف الأعمار.
وتابع: معظم الموجودين في القاعة لم يحضروا أيام حرب أكتوبر باستثناء أبطال الحرب الموجودين معنا.
واستطرد: خلال فترة الحرب لم يكن التوثيق كافٍ على الأقل على مستوى عموم الناس.
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