حدث ليلا| مبادرة لخفض الأسعار.. وعزل الرئيس الأمريكي

حدثت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحملة الرسمية للرئيس السيسي: رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"

رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أعباءً مالية لإنشاء العاصمة الإدارية

برلماني: أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين

مدبولي: رصدنا ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية مؤخرًا

الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع

بعد عزل مكارثي.. باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب الأمريكي

لأول مرة في تاريخ أميركا.. مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن مكارثي