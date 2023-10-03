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رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أعباءً مالية لإنشاء العاصمة الإدارية

11:45 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جميع المدن الجديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة هي التي أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة، دون أن تحمل الدولة أعباء مالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبرج العرب، جميعها أنشئت بموجب قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية هي هيئة اقتصادية، والهيئة الاقتصادية لا تتلقى أموالا من الدولة، وبالتالي دورها أن تنمي المدينة وتنشئ بنية أساسية، وبعد ذلك يدخل القطاع الخاص يستثمر في المدينة.

وتابع أن الطبيعي أن الدولة هي من تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص، وبعد التخطيط تتيح الأماكن للقطاع الخاص يعمل بها، وفي العاصمة الإدارية، الحي الحكومي لازم الدولة هي من تنشئه، الحي الحكومي كان نواة بناء العاصمة الإدارية وأعطى الثقة للقطاع الخاص للاستثمار.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة لم تتحمل أعباءً مالية إنشاء العاصمة الإدارية الإعلامية خلود زهران برنامج من العاصمة

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