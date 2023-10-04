"لو مش هتسافر".. تعرف على طريقة إعادة تذاكر الطيران أونلاين

كتب - محمد عبيد:

يتعرض البعض لمواقف محرجة قبل السفر بساعات أو نتيجة لظروف تمنعهم من استكمال الرحلة، إذ يضطر بعض المسافرين لإلغاء السفر وتكون أول رغبة لهم استعادة أموالهم من خلال إعادة تذاكر السفر.

ويوضح مصراوي طريقة التعامل مع التذاكر "أونلاين" في حالة إلغاء السفر في أغلب الشركات العاملة بالطيران المدني لكن هناك بعض الشركات تضع سياسات خاصة بها.

وتخصص شركات الطيران جزءًا من موقعها الإلكتروني لإعادة التذاكر وفقا للشروط، لأن التذكرة تعد عقداً بين الشركة والمسافر وبه شروط يوافق عليها الراكب بمجرد شرائه للتذكرة، لذلك على المسافر مراجعة الشروط والأحكام أو الإتصال بالشركة لمعرفة هل يحق له استعادة التذكرة أم لا وفقا لهذه الشروط، وإذا كانت تسمح عليه تقديم طلب اونلاين ليتم استردادها تلقائيًا أو يمكنه ملء نموذج الاسترداد عبر الإنترنت مدون به رقم حسابه الذي سوف تعاد فيه المبالغ المالية.

وتقوم شركات الطيران بالتعامل مع طلب الاسترداد وفقًا لقواعد سعر التذكرة التي تم توضيحها أثناء شرائها ، إذا تم إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة يرجى التأكد من إلغائها قبل تقديم الطلب ، كما يتم التعامل مع جميع التذاكر القابلة للاسترداد في حجزك إذا كان أكثر من فرد ، وإذا كنت ترغب في استرداد تذكرة واحدة فقط عليك تحديد ذلك للاتصال بأقرب مكتب لتقسيم الحجز ومن ثم القيام بمحاولة الاسترداد الآلى مرة أخرى.

وإذا تعرض الراكب لحالة إجبارية لإلغاء رحلة أو معه تقرير طبي يقوم بابلاغ الشركة بذلك لأن لها إجراءات أخري في استرداد ثمن التذكرة ، ويتم إلغاء الحجز تلقائياً بعد إكمال عملية الاسترداد الالكتروني.

ولملء نموذج الاسترداد عبر الإنترنت يتم قراءة الشروط العامة الموضحة في القيم الخاصة ، ثم استكمال نموذج طلب الاسترداد عبر الإنترنت ، ويتم تقديم نموذج الاسترداد عبر الإنترنت من نفس الدولة المختارة أثناء الحجز ، كما يتم استخدام النموذج لطلب استرداد قيمة حجز تم شراؤه عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال تطبيق المحمول الخاصة بها ، وفي حالة وجود أكثر من حجز واحد، يرجى تقديم نماذج منفصلة كاملة مع جميع التفاصيل لكل طلب استرداد حجز.

ويتم التعامل مع طلب الاسترداد وفقًا لقواعد أسعار التذاكر وسياسة الشركة حوالي 21 يوم عمل (وقد يستغرق طلب الاسترداد وقتاً أطول من المعتاد فى بعض الحالات) ، مثل أن البنك المُصدر لبطاقة الائتمان الخاصة بك قد يتطلب وقتًا إضافيًا لإيداع الأموال في البطاقة.