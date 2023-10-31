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BBC

مدبولي: الحياة عادت إلى طبيعتها في شمال سيناء بعد تطهير الأراضي

12:06 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مظاهر عودة الحياة بدأت العودة لطبيعتها في شمال سيناء بعد تطهير الأراضي، وفتح الطرق العامة والميادين، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكل المرافق.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من مدينة العريش، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء في اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، لتستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، ومحافظة شمال سيناء.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الرؤية التنموية لشمال سيناء تعتمد على استثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار 9 سنوات، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة من موقع جغرافي متميز وطول سواحل البحر، وتوافر البنية التحتية وزيادة كميات المياه للزراعة وتوافر الثروة المعدنية.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيناء تطهير الأراضي

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