عالم ازهري: أهل الذكر هم أصحاب التخصص في كل المجالات
(مصراوي):
قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لافتا إلى أن الإسلام يقر مكانة كبيرة للعلم والعلماء فى جميع المجالات ما دام علم نافع.
وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأثنين: "أى علم ينفع الناس سواء علم القانون والطب والهندسة، أو غيرها كلها علوم تنفع الناس، فهؤلاء أهل الذكر الذين يلجأ الناس إليهم، فأهل الذكر ليسوا أصحاب العلوم الشرعية، فكل ما يوصل إلى معرفة شيئ عن هذا الكون هو علم".
واستكمل: "دراسة اى علم ينفع الناس يعتبر جهاد والعمل به تسبيح لله سبحانه وتعالى".
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: