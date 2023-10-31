إعلان

BBC

عالم ازهري: أهل الذكر هم أصحاب التخصص في كل المجالات

07:00 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الدكتور عبداللطيف سليمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لافتا إلى أن الإسلام يقر مكانة كبيرة للعلم والعلماء فى جميع المجالات ما دام علم نافع.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأثنين: "أى علم ينفع الناس سواء علم القانون والطب والهندسة، أو غيرها كلها علوم تنفع الناس، فهؤلاء أهل الذكر الذين يلجأ الناس إليهم، فأهل الذكر ليسوا أصحاب العلوم الشرعية، فكل ما يوصل إلى معرفة شيئ عن هذا الكون هو علم".

واستكمل: "دراسة اى علم ينفع الناس يعتبر جهاد والعمل به تسبيح لله سبحانه وتعالى".

سوق مصراوى

الدكتور عبداللطيف سليمان مكانة كبيرة للعلم والعلماء علم ينفع الناس يعتبر جهاد فضائية الناس،

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"صحة النواب" توصي بسرعة انشاء مستشفي ابو حماد بالشرقية
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market