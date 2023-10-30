أحمد موسى عن ارتفاع أسعار البترول عالميًا: "سيؤدي لكارثة"

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا سيؤدي لكارثة، وهو ما سيؤثر علينا في مصر، قائلاً: "مصيبة سوداء وربنا يستر والعدوان الإسرائيلي هيبهدل العالم أكتر من أوكرانيا وكورونا".

وكشف "موسى"، في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، عن معلومات ووثائق بريطانية سرية، تتعلق بخطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين لشبه جزيرة سيناء، موضحًا أنه وفقا للوثائق فقد فشل مخطط إجلاء الفلسطينيين من منازلهم بقطاع غزة بعد تدمير المنازل والإبادة والقتل دون تفريق، معلقا: خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين التي نشرتها "بي بي سي" ممتدة منذ 1971 حتى اليوم.

وقال إن الجيش المصري المسئول عن أمن وسلامة الوطن وحدوده وشعبه وهذا دوره الأصيل، متسائلاً: لو كان النهاردة عندنا رئيس مدني كان هيعمل إيه؟ .. لا يفقه شيء في الأمن القومي والعسكرية كنا هنتعامل مع الملف دا إزاي" مشيرًا إلى أن السنة السودة الذي حكم فيها محمد مرسي كان عاوز يديلهم اللي موجود في التقرير البريطاني، بتقديم 1600 كم لتهجير الفلسطينيين لسيناء، والذي رفضه الرئيس أبو مازن.

وتابع: "المشير عبدالفتاح السيسي في 2012 وقف أمام محمد مرسي وأكد أن الأرض هي حق أجدادنا وأولادنا، فالرئيس السيسي لديه إدارة حكيمة في التعامل مع هذا الملف، وكل تصريح وكلمة محسوبة".