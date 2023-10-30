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تفاصيل تسلم مصر "المصيدة" أهم قطعة للمفاعل النووي بالضبعة

10:15 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

المصيدة قطعة من المفاعل

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس المحطات النووية السابق، إن "المصيدة" التي جرى تسلمها اليوم في محطة الضبعة النووية هي قطعة مهمة جدًا في المفاعل النووي، لأنها هي الأساس لتركيب المفاعل.

وأوضح "عبدالنبي" في تصريحات تليفزيونية، الإثنين، أن انصهار قلب المفاعل هو الخطر الذي هدد المفاعلات النووية في التجارب العالمية السابقة مثل تشيرنوبل وهيروشيما وغيرها، لذا يتم وضع هذه القطعة تحت المفاعل لحجز أي مواد نووية عن التسرب إلى الأرض، فتقوم بتبريدها وعدم السماح لها بالوصول إلى الأرض لمنع خطر التسرب والانصهار.

وأشار إلى أن هذه الوحدة المسؤولة عن الأمان في المفاعل النووي، منوهًا بأن القطعة يصل وزنها إلى 455 طنا، كذلك تمنع تراكم الهيدروجين وبالتالي عدم حدوث انصهار بسبب الحرارة العالية.

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المفاعل النووي المصيدة محطة الضبعة النووية

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