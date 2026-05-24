الجنايات تستكمل محاكمة 86 متهمًا في قضية "خلية الن

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، الأحد، محاكمة 86 متهمًا في القضية رقم 7347 لسنة 2025 جنايات النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر.

وتنظر الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، في إطار استكمال إجراءات المحاكمة.

تفاصيل التحقيقات مع 86 متهمًا في قضية "خلية النزهة"

وكان أمر الإحالة قد تضمن اتهام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بمؤسسات الدولة والحقوق العامة.