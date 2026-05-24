أصيب 30 شخصا في حادث تصادم بطريق أبوسمبل الدولي المتجه إلى منفذ أرقين الحدودي.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيسين على طريق أبوسمبل الدولي جنوب أسوان بالقرب من مدخل أرقين الحدودي.

كشفت التحريات الأولية، أن عدد المصابين وصل إلى نحو 30 مصابا، من المواطنين الذين يحملون الجنسية السودانية كانوا في طريقهم إلى منفذ أرقين الحدودي الرابط بين مصر والسودان.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.