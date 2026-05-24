أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة بورسعيد وشركة "كابسي للدهانات"، عن توفير 77 فرصة عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة والحد من معدلات البطالة.

77 فرصة عمل

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 50 عامل إنتاج، و10 عمال خدمات، و2 فني لحام، و2 فني حداد، و2 سباك، و2 كهربائي، وميكانيكي ديزل واحد، و3 سائقين حاصلين على رخصة ثانية، إلى جانب 5 سائقين كلارك.

رواتب مجزية

أكدت الوزارة أن الرواتب تبدأ من 8500 جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لعمر المتقدم يجب ألا يتجاوز 35 عامًا.

التقديم يوميًا

أشارت الوزارة إلى أن المقابلات الشخصية تُجرى يوميًا بمقر شركة كابسي للدهانات الكائن بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

أكدت وزارة العمل أن الإعلان يأتي في إطار خطتها المستمرة للتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مناسبة بمختلف المحافظات.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم والاستفسار إلى التواصل عبر الرقم: 066/3770000 للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الوظائف المتاحة وآليات التقديم.