7 مجموعات سلعية تضم 48 صنفًا.. تفاصيل جديدة بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وتصل إلى 48 صنفا لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأوضحت الوزارة فى بيان، لها قائمة بأسعار أصناف السلع، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض وفقا لأنواع كل سلعة بأصنافها المختلفة على النحو التالي:

سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهاً قبل التخفيض

زيت طعام خليط هدية 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل 40 إلى 42 جنيها

زيت طعام خليط قلية 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل سعر ترواح من 40 إلى 42 جنيها

زيت طعام خليط 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض بدلاً من سعر تراوح بين 40 و42 جنيها

زيت طعام خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

زيت طعام خليط ا لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

-زيت طعام خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

- زيت 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلاً من 52.5 جنيهاَ

-زيت 1 لتر بـ 38.5 بدلاً من 48 جنيها

-زيت 900 ملى 39.25 جنيهاً بدلاً من 49 جنيهاً.

– زيت 800 ملى بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها

12 -زيت 700 ملى بـ بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها

زيت خليط700ملى بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيها

زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه

زيت خليط700ملى بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيهاً

زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه

جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلاً من 61.5 جنيه

جبنة 500جرام بـ 31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها

جبنة 250جرام بـ 16.5 جنيه بدلاً من 18 جنيهاً

جبنة125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها

250 جرام بـ 14 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً

جبنه 250جرام بـ 15 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً

- جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلاً 36 جنيهاً

جنبه 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من 26.75 جنيه

جبنه 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهاً

لبن 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه

لبن 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من 34 جنيها

كيس لبن كامل الدسم 500 ملى بـ 16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً

لبن كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلاً من 35

كيس حليب 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهاً

كيس حليب 1 لتر بـ 25 جنيهاً

مكرونة 400جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه

مكرونة 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه

مكرونة 400جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5

مكرونة 1 ك بـ 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً

مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه

مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه

دواجن برزيلى مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهاً بدلا من 115 جنيهات

دواجن محلى مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيهاً

طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً

حبات فول معبأ500 جرام بـ 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً

- حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 24.5 جنيه

حبه عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهاً بدلاً من 30 جنيه

حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلاً من 41.5 جنيه

- أرز بلدى عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهاً بدلاً من 28 جنيهاً

– ارز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 25 جنيهاً

1 كيلو ارز.. تراوح بين 22 و23 جنيهاً

1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيها