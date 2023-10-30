صور- ظهور نادر لرجل الأعمال أحمد عز بمتحف الحضارة

تصوير- هاني رجب:

ظهر رجل الأعمال أحمد عز، مساء أمس في حفل عشاء نظمته شركة حديد عز لضيوف معرض الحديد وذلك بمتحف الحضاره بالفسطاط.

ويعد هذا الظهور الأول لرجل الأعمال بعد ظهوره مايو الماضي في عزاء شقيق النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب.