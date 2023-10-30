إعلان

BBC

صور- ظهور نادر لرجل الأعمال أحمد عز بمتحف الحضارة

11:41 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023
  • عرض 5 صورة
    ظهور نادر لرجل الأعمال أحمد عز بمتحف الحضارة
  • عرض 5 صورة
    ظهور نادر لرجل الأعمال أحمد عز بمتحف الحضارة
  • عرض 5 صورة
    ظهور نادر لرجل الأعمال أحمد عز بمتحف الحضارة
  • عرض 5 صورة
    ظهور نادر لرجل الأعمال أحمد عز بمتحف الحضارة
  • عرض 5 صورة
    ظهور نادر لرجل الأعمال أحمد عز بمتحف الحضارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تصوير- هاني رجب:

ظهر رجل الأعمال أحمد عز، مساء أمس في حفل عشاء نظمته شركة حديد عز لضيوف معرض الحديد وذلك بمتحف الحضاره بالفسطاط.

ويعد هذا الظهور الأول لرجل الأعمال بعد ظهوره مايو الماضي في عزاء شقيق النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب.

سوق مصراوى

أحمد عز متحف الحضارة شركة حديد عز

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market