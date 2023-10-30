4 مديرين جدد.. حركة تنقلات بين وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات

كتب- أحمد جمعة:

شهدت وزارة الصحة والسكان، حركة تنقلات محدودة في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات خلال الأيام الأخيرة، وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، 4 قرارات تضمنت نقل عدد من وكلاء الوزارة لمحافظات أخرى.

وشملت الحركة تعيين الدكتور خالد عبد الغني وكيلًا لوزارة الصحة في الجيزة خلفًا للدكتور سامح العشماوي.

وكان "عبدالغني" يشغل قبل توليه المنصب الجديد، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، كما سبق أن عمل وكيلا لوزارة الصحة في محافظة دمياط عام 2019.

كما قرر وزير الصحة تعيين الدكتورة رشا خضر، وكيلا لوزارة الصحة بالمنوفية، حيث كانت تشغل منصب وكيل مديرية الصحة بالمنوفية منذ عام 2019 حتى الآن.

وشملت الحركة أيضًا تكليف الدكتور وليد عبد المقصود كبير أخصائيي طب بشري بمديرية صحة القليوبية، في منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، خلفا للدكتور أحمد حسن أبو هاشم.

وتضمن قرار الوزير رقم "418 لسنة 2023"، بأن يتم تكليف الدكتور وليد فتحي عبد المقصود كبير أخصائيين طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بتسيير أعمال المديرية ببورسعيد لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أي الأجلين أقرب.

كما قرر وزير الصحة تكليف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة السابق ببورسعيد، بمنصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، خلفا للدكتور سامي النجار.