لا استثناءات.. أحمد موسى: تخفيف أحمال الكهرباء يشمل كل أنحاء الجمهورية



كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسي، أنه لا استثناءات لأحد في تخفيف أحمال الكهرباء سوى المستشفيات، مبينا أن مصر تتحمل فاتورة ليست طرفا فيها كما تحملت من قبل على مدار تاريخها.

كما أكد الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في المنطقة، مبينا أنه يجب على المواطن مساندة الدولة في تخفيف أحمال الكهرباء.

وأوضح مقدم علي مسئوليتي، أن العالم يعاني من أزمة في الغاز الطبيعي، مبينا أن الحركة السياحية تأثرت في الأيام الماضية بسبب هذه الأزمة.

من جانبه كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.

وأضاف المستشار سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه لا تمييز في مسألة تخفيف الأحمال ولا يستثنى منه أحد.

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسألة ترشيد الطاقة مهمة جدًا لأن تكلفتها باتت مرتفعة، ومصر لم تزود على مواطنيها أسعار الطاقة رغم زيادة السعر عالميًا، وتتحمل فرق التكلفة.