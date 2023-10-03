فريد زهران: انتخابات الرئاسة ليست "مسرحية".. وأطالب مؤسسات الدولة بالحياد

كتب- محمد نصار:

تصوير - هاني رجب:

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه لا يمثل أي "مشروع إخواني"، كما لا يدخل الانتخابات كـ"مسرحية".

وقال فريد زهران، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، إنه يقدم نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة كمرشح مدني وبديل ديمقراطي لديه القدرة على إصلاح الوضع الحالي.

وطالب المرشح الرئاسي المحتمل، مؤسسات الدولة بالتزام الحياد في الانتخابات والوقوف على مسافة متساوية من جميع المرشحين.