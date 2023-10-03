الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم
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كتب- مصراوي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، متوقعة استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، حيث متوقع أن تكون الأمطار غدًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وأوضحت الهيئة أن الأمطار ستقل حدتها كلما تقدمت للداخل لتصل خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناه والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
وبحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المتوقعة غدا من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا ٣٠ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٢٨ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية أما جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية.
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