وزير الري: مصر تحتاج لاستثمارات ضخمة لمواجهة التغيرات المناخية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لمواجهة التغيرات المناخية، والتي يأتي على رأسها تداخل مياه البحر إلى المياه الجوفية .

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال المنتدى المصري الأوروبي للاستثمار في مجال المياه، والذي ينعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٢ نوفمبر.

وقال الدكتور سويلم إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يضع ضغوطا على الموارد المائية في مصر، ولمواجهة ذلك، ننفذ مشروعات ضخمة لمواجهة هذه التحديات.. لافتا إلى أنه بمجرد استلام مهامه كوزير أجرى تقييما للبنية التحتية للمنشآت المائية، وهنا نحتاج إلى استثمارات عاجلة ضخمة لمعالجة البنية التحتية التي تحتاج إلى تطوير، وكذلك تأهيل الترع، وتطوير محطات الرفع.

وأضاف أنه يجب في البداية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لأكثر من مرة، حيث يمكن معالجة خذه المياه ببساطة.. مشيرا إلى إعادة استخدام نحو ٢١ مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي سنويا.

وأشار إلى إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تعد الأكبر في العالم، والمسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهنا الحديث ليس على التسجيل في موسوعة الأرقام القياسية، ولكن نحن ليس أمامنا بديل آخر.

وأوضخ أننا نسير كذلك في مشروعات تحلية المياه، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ونحاول تطوير عمليات التحلية؛ لاستخدامها في إنتاج الغذاء، ولكن لدينا العديد من التحديات، منها ارتفاع الملوحة بشكل كبير، ومنها على سبيل المثال منطقة السويس، التي ترتفع فيها نسبة الملوحة بشكل كبير.

واختتم وزير الري كلمته بأن قانون الموارد المائية والري منفتح على جميع الخيارات للتعاون، لمواجهة التحديات المائية.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.