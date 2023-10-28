"بتيجي لي تقارير".. الرئيس السيسي يعلق على إسقاط طائرة بطابا

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ذات سيادة، وعلى الجميع أن يحترم هذا الأمر.

وأضاف في كلمة له في افتتاح ملتقى الصناعة، السبت: يهمني أقول حاجة، أنا طبعا بتابع، وبتيجي تقارير لكل حاجة، وبشوف تفاعل الناس وشبابنا، واللي لافت نظري، حالة القلق المتزايدة، مهم أشاركم وأطمنكم، مصر حريصة تلعب دور مهم وإيجابي حتى قبل ما أكون موجود، ونفس الخط ماشيين بيه، بنحافظ الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا، محتاجين نسجل بتقدير، القرار اللي طلع من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

وأوضح السيسي: امبارح كان فيه طائرات مسيرة وتم إسقاطها، أيا كان المكان اللي جاية منه، اتساع الصراع سيؤذينا جميعا، من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو أن نحترم سيادتها، والكلمة اللي هقولها، مفيهاش تماهي، مصر دولة قوية جدا لا تمس

وأكمل الرئيس: مهم أوي لشبابنا وكل المصريين اللي قلقانين، لأ متقلقوش، زي ما ربنا حفظ البلد دي في 2011 و2013، هيحفظها تاني، لأن مفيش سياسات لينا فيها غدر أو مصالح أو انتهزاية، مصلحتنا إن الدنيا تكون مستقرة ونعمر في بلدنا، وفي السنن مفيش حد بيعمل كده وأصاحبها بيتم إيذائهم، وعلى كل حال الدولة المصرية بفضل الله والشعب والجيش ووعيهم، قادرين نحمي بلدنا تماما، متقلقوش، شوفوا شغلكم وحالكم وعيشوا حياتكم، بنبذل جهد كبير عشان الاستقرار، وبنسجل كل الشكر والتقدير لكل الدول اللي بعتت مساعدات، وبنعمل جهد كبير جدا، عشان المساعدات تدخل.

وشدد: حريصين يكون لنا دور إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح بعض الأسرى، بطمنكم مرة تانية، محدش يقدر، اشتغل وخلينا نبني ونعمر.