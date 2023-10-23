100 الف جنيه.. العمل: تسوية ودية تعيد مستحقات عامل في شركة بسوهاج

كتب- محمد أبو بكر :

أعلنت وزارة العمل، عن نجاح جهود مديرية العمل بمحافظة سوهاج من خلال التسوية الودية التي قام بها مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، في استعادة مستحقات عامل والتى بلغت 100 ألف جنيه لدي الشركة التي كان يعمل بها والتي كان يتضرر فيها العامل من إنهاء خدمته قبل الموعد المقرر بعشرة أشهر مطالباً مستحقاته ورصيد اجازاته وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حين شحاتة، وزير العمل حسن شحاتة.

واوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، وفق بيان الإثنين، أنه جرى عمل جلسة تسوية ودية عن طريق مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، بين العامل احمد عبدالحميد الشاكي ومحامي الشركة المشكو في حقها، والذي وافق على حصول العامل على كافة مستحقاته القانونية مع تنازله عن الشكوى، وتم تسليمه شيك بالمبلغ ومسوغات تعيينه السابق تقديمها وتم تنازل الشاكي عن شكواه وعمل التسوية الودية.

وقدم الطرفان الشكر لوزارة العمل ومدير المكتب لسعيها المستمر للتسوية الودية بين طرفي العملية الإنتاجية قبل اللجوء للتقاضي وحرصها على عمل علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.