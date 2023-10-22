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BBC

مائل للحرارة وشبورة كثيفة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الإثنين

10:54 م الأحد 22 أكتوبر 2023
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد شبورة مائية صباحًا على مناطق متعددة، بداية من القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة.

سوق مصراوى

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الشبورة

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