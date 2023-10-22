محافظ القاهرة: حملات يومية لمراقبة التزام المحال بالأسعار المعلنة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجود مرور يومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ووجود العروض والخصومات على أسعار السلع.

ووجه محافظ القاهرة، وفق بيان اليوم الأحد، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

وثمن محافظ القاهرة، مبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من دول العالم.

وشدد على أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين بالمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مع التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة.

وفي هذا السياق، شنت أحياء شرق مدينة نصر، وعين شمس، والبساتين، والمعصرة، وروض الفرج، وباب الشعرية، وشبرا، والمعادي، ومنشأة ناصر، حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ "المواطن أولًا" والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.