"أصابع إيران الخفية وطوفان الأقصى".. نبيل عمر يرد على سليمان جودة

"لا تجرد الفلسطينيين من حق الكفاح المسلح"، بهذا العنوان نشر مصرواي مقال للكاتب نبيل عمر، يرد فيه على ما استعرضه الكاتب سليمان جودة، في مقاله الذي نشر على موقع مصراوي، يوم الأحد الماضي تحت عنوان: "خط أحمر.. وهي تتحرك في الإقليم".

لقراءة المقالين على موقع مصراوي من خلال الرابطين التاليين:

سليمان جودة يكتب: خط أحمر.. وهي تتحرك في الإقليم

نبيل عمر يرد: لا تجرد الفلسطينيين من حق الكفاح المسلح