استقرار الأحوال الجوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
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كتب- محمد شاكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، على كافة أنحاء البلاد.
وتوقعت الأرصاد استمرار التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية، بشكل عام.
وقالت الأرصاد في بيان لها: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
أما ليلا فيسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتكون الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وهناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
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