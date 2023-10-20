"تنشيط السياحة" تُناقش تسيير رحلات مباشرة بين مصر والبرتغال

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المشاركة في المعرض السياحي الدولي IGTM، المتخصص في منتج سياحة الجولف، والذي يُقام كل عام في أحد المقاصد السياحية حول العالم المهتمة بسياحة الجولف، حيث تستضيفه هذا العام العاصمة البرتغالية لشبونة.

وافتتح الجناح المصري المشارك في المعرض، وائل النجار، سفير مصر بدولة البرتغال، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدداً من اللقاءات المهنية بحضور السفير المصري بالبرتغال، حيث التقى مع رئيس هيئة السياحة البرتغالية، ورئيس الاتحاد البرتغالي لوكالات السفر والسياحة APAVT ، ومسؤولي عدد من شركات السياحة البرتغالية ومنظمي الرحلات.

واستعرض "القاضي"، المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وما يتميز به من تنوع في المنتجات السياحية، وتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

وتطرق رئيس هيئة التنشيط السياحي إلى، الحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومواصلات، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما ينعكس إيجاباً على صناعة السياحة في مصر والتي من بينها مشروع المتحف المصري الكبير، وإنشاء مطار سفنكس، وإقامة مدن سياحية جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، ومناقشة إمكانية تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية المشتركة والتي من بينها تنظيم ورش عمل تضم ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية والاتحاد البرتغالي لوكالات السفر والسياحة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون؛ لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البرتغالي إلى المقصد السياحي المصري.

وعقد القاضي، اجتماعاً مع مسئولي إحدى أكبر الشركات التي تملك سلسلة فنادق عالمية بالبرتغال، تم خلاله استعراض فرص الاستثمار المتاحة في المقصد السياحي المصري ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه وخاصة لزيادة عدد الغرف الفندقية به خلال الفترة القادمة للتناسب مع حجم الزيادة في الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

واجتمع رئيس هيئة التنشيط السياحي، مع عدد من المسئولين بإدارة مطارات البرتغال وشركة الطيران البرتغالي، بمقر السفارة المصرية بالبرتغال، وتناول الاجتماع مناقشة أهمية العمل على تسيير رحلات مباشرة بين مصر والبرتغال؛ لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البرتغالي وأسواق أمريكا اللاتينية خاصة السوق البرازيلي الذي يشهد نمواً كبيراً في أعداد السائحين الوافدين منه.

كما عقد، لقاء مع مسئولي أحد الشركات الدولية المتخصصة في تقديم عروض 3D Projection والهولوجرام، لأهم المقاصد السياحية حول العالم، وتم مناقشة سبل التعاون لتقديم عروض بهذه التقنية بالجناح المصري المشارك في المعارض الدولية الكبرى.

كما تم عقد اجتماع مع إدارة معرض IGTM لمناقشة سبل تنظيم واستضافة مصر لنسخة المعرض عام 2025 بأحد المقاصد السياحية بمصر.

يذكر أن هذا المعرض أحد أكبر وأهم المعارض السياحية المتخصصة في منتج سياحة الجولف التي تُقام حول العالم، وتشارك فيه الهيئة بجناح تبلغ مساحته 100 م2 وبمشاركة الاتحاد المصري للجولف وعدد من نوادي الجولف المصرية بالقاهرة والبحر الأحمر.