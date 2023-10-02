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BBC

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

08:25 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

أمطار خفيفة

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كتب- مصراوي:

شهدت مناطق متفرقة في محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار بدرجة متفاوتة خلال الساعات الماضية، ومستمرة في بعض المناطق حتى الآن.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية جود غطاء سحابى كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناه وشمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية الى استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتبلغ درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٧ درجة مئوية.

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