توجيه رئاسي جديد لرعاية أسر الضحايا المصريين في ليبيا

القاهرة- أ ش أ

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة التضامن، بصرف المعاش بشكل مستمر لأسر الضحايا المصريين الذين لقوا مصرعهم في مدينة "درنة" الليبية.

وعبَّر الرئيس عن تقديره وشكره لوزارة التضامن وللجمعيات الأهلية التي تقوم بدور كبير جدًا في المجتمع، قائلاً: جزءً كبيرًا من جهد الجمعيات الأهلية مبني على ثقة الناس بها.

وأضاف: وزارة التضامن والميكنة التي نهتم بها منذ 7 أو 8 سنوات نستطيع من خلالها أن نرى جيدًا كل شيء حتى يكون حكمنا حكم صائب على الأداء وعلى الشفافية والمصداقية.

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة زيادة الجهد الإعلامي في تغطية كافة قضايا الدولة، موجهًا في الوقت ذاته بتنظيم احتفالات لتكريم وتقديم جوائز لأصحاب العطاء الذين يقدمون بدون مقابل مثل المتطوعين والجمعيات الأهلية ودور الأيتام.