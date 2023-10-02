السيسي: العاصمة الإدارية ليست وجاهة.. وتستهدف تغيير نمط عمل أجهزة الدولة

القاهرة- أ ش أ

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الوزراء وتمنياته لهم بالتوفيق، داعيًّا في الوقت ذاته إلى الاستمرار في بذل الجهود، قائلا: "عملكم مقدر وأشكركم عليه ولا بد أن نعمل ونبني ونعمر لآخر يوم.. أنا أعمل وأبني وأعمل فقط.. آخر يوم متى؟ لا أعرف".

وأكد الرئيس السيسي أهمية الإصرار على تنفيذ القرار وليس اتخاذ القرار في حد ذاته، مضيفًا: العاصمة الإدارية وكل محتواها كانت محل انتقاد من الكثيرين وأن تنفيذها لم يكن وجاهة حضارية واجتماعية، بل هو تنفيذ لفكرة تؤكد أن الدولة تحاول تغيير نمط وأسلوب عملها بأجهزتها المختلفة.

وتابع: هناك من يقول أن ما حدث في العاصمة الإدارية كان يمكن أن ننفذه داخل الوزارات في وضعها القديم، ولكنني دائما أقول أن الجديد تستطيع من خلاله وضع أنظمة ومسارات أكثر نجاحًا من التعديل على الواقع الحالي.

واستطرد: الدولة استطاعت تحويل أرض ليس لها قيمة لأصول تضاف إلى الدولة المصرية وتستفيد منها، وأن مؤسسات الدولة انتقلت إلى العاصمة الإدارية بشكل كبير وأنه في بداية أي تشغيل جديد تظهر التحديات ونحن قادرون على التغلب عليها.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة الرئيس السيسي لمقر الحكومة، قائلا: يوم تاريخي وشرف عظيم زيارة الرئيس السيسي لمقر مجلس الوزراء، ولولا رؤية الرئيس ما كان يمكن أن يتحقق هذا الانجاز.

وأضاف: منذ 7 سنوات كانت العاصمة الإدارية عبارة عن ورق ومخططات فقط وإصرار الرئيس السيسي على تنفيذ هذا المخطط ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.