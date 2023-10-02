السيسي: بناخد الفكرة غير القابلة للنجاح ننجحها

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القدرة على تحقيق استدامة المشروع أهم من فكرة المشروع نفسها.

وقال السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، الاثنين: رجل أعمال فاضل جدا جدا قال ليّ عايز أعمل حاجة خيرية وعملت تصميماتها في أمريكا، وقال عايزك تتابع والهيئة الهندسية تعمله.

وأضاف السيسي: قولت له طيب الفكرة دي غير قابلة للنجاح، قال ليه؟، قولت في الفلوس أنا عندي مشكلة، وأنا بأقول للمصريين، أشوفها بشكل لا تتخيله، في ضعفها وقوتها، أنت بتتكلم على مستشفى تتكلف 20 مليار جنيه، طب عدد الأسرة اللي أنت حاططها فوق الألف!، أنت عارف المريض هنا بيتكلف كام؟ أنت على الأقل محتاج من 2 لـ 4 مليار جنيه تكاليف تشغيل المستشفى.

وتابع الرئيس: قولت مش قابلة، قال أنا هكمل وأنا عارف وناس هتجيب التبرعات، أنا معايا مليار وشوية في الوقت ده كان رقم كبير، قولت طيب، ماشي، حد يقولي لما أنت عارف أنه مش ماشي بتعملها ليه، أنا باخد الفكرة اللي غير قابلة للنجاح معاه، وأنجحها.

ويُختتم مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين بعد أن استمر على مدار 3 أيام منذ السبت الماضي.