السيسي يشيد بوزير الصحة: شاطر وعنده قدرة على تسويق فكرته

كتب- محمد نصار:

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كفاءة وقدرة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة الحالي، والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا.

وقال السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، الاثنين: الدكتور خالد من الناس اللي شاطرين، كان بيجي يعرض عليا وهو وزير تعليم، شاطر جدا، عنده قدرة على تسويق فكرته يقدر يجيب رجلي.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: أنا كنت بهاوده وأطاوعه، وهو فاكر أنه أقنعني، وأنا طول ما أنا شايف زميلي بيقول، هياخد دعم لأنه في الآخر هياخد دعم.

ويُختتم مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين بعد أن استمر على مدار 3 أيام منذ السبت الماضي.