وزارة العمل تحدد رسميا موعد إجازة العاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى "نصر أكتوبر"

كتب-محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين عن أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

أضافت العمل في بيان الاثنين، أن ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023.

ويأتي ذلك، في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وقال شحاتة، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.



و أصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتور حنان أحمد علي، مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة،ووذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.