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BBC

برلماني: حزب الوفد يثمن موقف الرئيس السيسي ويفوضه في حماية الأمن القومي

09:39 م الخميس 19 أكتوبر 2023

اللواء هاني دري أباظة

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كتب- نشأت علي:

أعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظه عضو مجلس النواب، ان الوفد يثمن ويُقدر موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي ونؤكد رفضنا التام لدعوات التهجير التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي إلى سيناء، مشددًا بانه لابد أن يكون أمامنا "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".

وأضاف البرلماني، في كلمته في الجلسه الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم، بأن الحرب بينا وبين إسرائيل إلى يوم الدين ولن تنتهي.

وشدد على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يعد لهما أهميه بفضل التخاذل والخزي والمواقف الغير عادلة، التي مثلت بغطاء غير قانوني لارتكاب إسرائيل للمذابح.

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اللواء هاني أباظه مجلس النواب جيش الاحتلال الاسرائيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي إسرائيل

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