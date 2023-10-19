بالصور.. انطلاق مؤتمر مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية في القضية الفلسطينية
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تصوير- هاني رجب
بدأ قبل قليل، مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية بحضور ومشاركة جميع الأحزاب والكيانات المصرية بمركز الأزهر للمؤتمرات.
وكان حزب مستقبل وطن أعلن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مطلق في اتخاذ ما يلزم لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.
جاء ذلك عقب اجتماع عاجل للحزب بشأن دعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، وعدد من نواب رئيس الحزب وأمناء الأمانات المختلفة.
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