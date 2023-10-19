31 دولة و3 منظمات دولية تؤكد حضورها قمة القاهرة للسلام
(مصراوي):
قالت قناة القاهرة الإخبارية، أن 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت حضورها قمة القاهرة للسلام المقرر لها السبت المقبل.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار مؤكدا على أنّ دخول المساعدات إلى غزة يجب أن يكون بشكل دائم دون انقطاع.
وأشاد سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بدور الأمم المتحدة في عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: