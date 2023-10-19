إعلان

BBC

"تجميد الإنسولين".. هيئة الدواء تحذر مرضى السكري وتوجه 7 نصائح

01:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2023

هيئة الدواء المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من انتشار معلومات خاطئة بشأن كون "تجميد الإنسولين" يحافظ على فعاليته، مؤكدة أن تلك المعلومات غير صحيحة.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، إن يُخزن الإنسولين في الثلاجة يكون عند درجة حرارة (٢-٨) درجة مئوية، مشددة على عدم تعرض الإنسولين للتجميد أو للحرارة أو الضوء المباشر لأنها تؤثر على فاعليته.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تخزين قلم الإنسولين، في عدد من الم

-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة.

-يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الإنسولين.

-يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.

-يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف.

- يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر.

-يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

-في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.

سوق مصراوى

هيئة الدواء المصرية تجميد الإنسولين كيفية تخزين قلم الإنسولين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عضو بالغرفة السياحية يكشف أعداد المعتمرين المتوقعين بنهاية الموسم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الساعات القادمة خطيرة".. القطاع الصحي في غزة على وشك "الكارثة" (تقرير مدعوم بالأرقام)