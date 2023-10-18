"الجيل الديمقراطي" يدعم تصريحات الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع في غزة

كتب- مصراوي:

أكد حزب الجيل الديمقراطي دعمه لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح الحزب - في بيان اليوم الأربعاء - أن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض سيناء.

وتابع أنه استنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضا، فنعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه، مؤكدا جاهزيته التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائما وأبدا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية.