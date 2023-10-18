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نقيب الصحفيين: نحن أمام مجتمع دولي هب من أجل الدفاع عن كيان محتل ومغتصب

12:50 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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كتب- إسلام لطفي:


قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا نعيش الآن مشاعر متضاربة بين إجلال لدور المقاومة الفلسطينية وازدواجية المعايير في العالم الغربي.
وأضاف في ندوة بنقابة الصحفيين بحضور السفير الإسرائيلي: ما يتم وآخره قصف مستشفى المعمداني بغزة، يمثل جريمة ثقيلة ثم نكتشف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحمل الضحية المسؤولية، فنحن أمام مجتمع دولي هب من أجل الدفاع عن كيان محتل ومغتصب ومشهد كاشف لغياب ضمير العالم.
وتابع: نتمسك بموقفنا وثوابتنا بأننا سنكون دائما مع كل مناهض للاحتلال في أي وطن وأن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى فنحن شعب.
واستطرد: أدعو لأن نكون سلاحا في يد الحقيقة وهي الرسالة التي نريد إيصالها، داعيا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد الكيان المحتل.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين حسين الزناتي، إن المصريين يعيشون أياما حزينة بسبب ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واصفا ما يتم بأنه عربدة إسرائيلية مع صمت وتأييد للمجتمع الدولي والغربي، بما يمثل تجاهلا لأدنى المعايير الإنسانية.

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خالد البلشي نقيب الصحفيين المقاومة الفلسطينية نقابة الصحفيين

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