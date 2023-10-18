استهدفها الاحتلال الإسرائيلي.. 6 معلومات عن مستشفى المعمداني في غزة



كتب- إسلام لطفي:

نشرت قناة القاهرة الإخبارية 6 معلومات عن مستشفى المعمداني بغزة التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، واستشهد على إثره أكثر من 500 فلسطيني وفق الإحصائيات الأولية.

وتضمنت المعلومات ما يلي:

- أحد المستشفيات العاملة في مدينة غزة.

- مقرها في حي الزيتون جنوب المدينة.

- تملكها الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في القدس.

- تعد من أقدم مستشفيات المدينة.

- أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ساحات المستشفى.

- كانت تضم آلاف النازحين الذين لجأوا إليها بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف المستشفى، واستشهد على إثرها العديد من الفلسطنيين وأبرزهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.