إعلان

BBC

شبورة وفرص لأمطار بهذه المناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

05:00 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 22
العاصمة الإدارية 29 22
6 أكتوبر 30 21
بنهــــا 29 22
دمنهور 28 22
وادي النطرون 29 22
كفر الشيخ 28 21
المنصورة 29 22
الزقازيق 28 22
شبين الكوم 29 21
طنطا 28 20
دمياط 28 21
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 30 20
السويس 31 20
العريش 29 20
رفح 27 21
رأس سدر 31 20
نخل 29 12
كاترين 23 15
الطور 30 22
طابا 29 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 26 20
مطروح 25 19
السلوم 26 17
سيوة 29 16
رأس غارب 31 21
الغردقة 32 22
سفاجا 31 22
مرسى علم 32 23
شلاتين 33 23
حلايب 30 25
أبو رماد 31 24
رأس حدربة 30 25
الفيوم 29 18
بني سويف 30 18
المنيا 31 17
أسيوط 30 17
سوهاج 31 19
قنا 32 20
الأقصر 33 19
أسوان 33 20
الوادي الجديد 32 18
أبوسمبل 33 21

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

الطقس الأرصاد الشبورة الأمطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس "برلمانية التجمع": إسرائيل ترتكب "هولكوست جديد" ضد غزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. جريمة حرب جديدة للاحتلال أمام أنظار العالم