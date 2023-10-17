على طائرة خاصة.. المنتخب الوطني يعود إلى مصر (صور)

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كتب - محمد عبيد:

وصلت قبل قليل إلى "صالة 4" بمطار القاهرة الدولي بعثة منتخب مصر القومي لكرة القدم برئاسة عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، والكابتن حازم إمام المشرف علي المنتخب القومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على طائرة خاصة من طراز (ايرباص A320) تابعة لشركة "النيل للطيران".

وأقام المنتخب القومي معسكراً بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية يناير المقبل بساحل العاج والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وخلال المعسكر خاض المنتخب مبارتين وديتين مع منتخبي زامبيا والجزائر، وفاز على نظيره الزامبي بنتيجة 1 /0، وتعادل مع المنتخب الجزائري بنتيجه 1/1 في مبارة قوية وحماسية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وقام فريق العمل بالنيل للطيران بتسهيل وإنهاء إجراءات سفر ووصول بعثة المنتخب القومي من مطاري العين والقاهرة الدوليين، وأشاد إداري المنتخب بالتسهيلات التي قدمتها "النيل للطيران" وبمجهود فريق العمل أثناء رحلتي الذهاب والعودة.

يذكر أن "النيل للطيران" كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي أثناء تصفيات كأس العالم "روسيا 2018" والتي صعد خلالها المنتخب للمونديال.