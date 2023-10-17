البابا تواضروس يلتقي مجمع رهبان "الأنبا شنودة" بميلانو
كتب- إسلام لطفي:
التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، مجمع رهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، في الدير ذاته، بحضور أسقف ورئيس الدير وإيبارشية ميلانو نيافة الأنبا أنطونيو، والوفد المرافق لقداسته، ونيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا.
وبحسب بيان يأتي ذلك في إطار الزيارة الرعوية الحالية لميلانو وڤينيسيا، والتي بدأها الثلاثاء الماضي.
ألقى البابا كلمة روحية على الآباء الرهبان ثم استقبل أسئلتهم وأجاب عليها، وفي الختام باركهم ووزع عليهم هدايا تذكارية.
كان البابا قد عاد إلى ميلانو، مساء أمس، بعد انتهاء زيارته إلى ڤينيسيا، والتي استمرت لثلاثة أيام.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: