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البابا تواضروس يلتقي مجمع رهبان "الأنبا شنودة" بميلانو

03:45 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:
التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، مجمع رهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، في الدير ذاته، بحضور أسقف ورئيس الدير وإيبارشية ميلانو نيافة الأنبا أنطونيو، والوفد المرافق لقداسته، ونيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا.
وبحسب بيان يأتي ذلك في إطار الزيارة الرعوية الحالية لميلانو وڤينيسيا، والتي بدأها الثلاثاء الماضي.

ألقى البابا كلمة روحية على الآباء الرهبان ثم استقبل أسئلتهم وأجاب عليها، وفي الختام باركهم ووزع عليهم هدايا تذكارية.

كان البابا قد عاد إلى ميلانو، مساء أمس، بعد انتهاء زيارته إلى ڤينيسيا، والتي استمرت لثلاثة أيام.

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البابا تواضروس مجمع رهبان الأنبا شنودة ميلانو

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