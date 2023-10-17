وزير التنمية المحلية: مستمرون في تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة

كتب- محمد نصار:

كرم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عددا من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2022 /2023 وعدد من مسئولي التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، ومسئولي التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ومنح وزير التنمية المحلية، أوائل الدورات، شهادات تقدير لتميزهم بها والتي تتضمن موضوعات تنمية مهارات القيادات في إدارة الازمات والفعاليات الإعلامية والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية، والتصميم والجرافيك، وأساسيات التحول الرقمي وإعداد مدربين في الشئون المالية وتطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش، وإعداد القادة ومؤشرات الأداء، وإعداد المخططات التفصيلية والعمرانية والتخطيط الاستراتيجي.

كما تتضمن تطوير مهارات التعاون الدولي، وتنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية القيادية، والدورة التأهيلية الأولى والثانية للشبكة الوطنية والسلامة العامة للأزمات والسلامة الوطنية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، والويب ونظم المعلومات الجغرافية.

وخلال اللقاء، أعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بلقاء المكرمين من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة في ظل حرصه المستمر على تحسين بيئة العمل لجميع العاملين بالوزارة لمساعدتهم على التفاني في العمل وحسن أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لجميع القائمين علي العمل بمركز التنمية المحلية بسقارة لأدائهم المتميز للنهوض بالمنظومة التدريبية التي يقدمها المركز للعاملين بالإدارة المحلية علي مستوي جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار مركز سقارة في تنفيذ خطته التدريبية بالعام التدريبي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 34%، حيث سيتم هذا العام عقد حوالي 172 دورة تدريبية، منهم 58 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة يستفيد منها حوالي 6425 متدربا من كل المحافظات وتنفذ في 40 أسبوعا تدريبيا على مدار 11 شهرا.

وأضاف أن مركز سقارة للتدريب أصبح له دور واضح ومميز خلال السنوات الأخيرة لإعداد الكوادر المحلية وتدريبهم وتأهليهم، وأصبح منارة للتدريب المحلى في المحافظات المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة يبذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبي الحالي ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها علي مدار الأشهر السابقة بالمركز مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين.

وشدد على متابعته المستمرة للارتقاء بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في جميع النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه سيتم كل عام تكرار التكريم للمتميزين من أوائل الدورات التدريبية بالوزارة في مركز التدريب بسقارة، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتماما كبيرا بملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في جميع المستويات الإدارية بإعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذي تواجهه الوزارة بكل قوة وحسم.

كما سيتم أيضا توفير برامج تدريبية بالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات التدريبية الأخرى وتوفير بعض الفرص التدريبية بالخارج في إطار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر والجهات الدولية التي تتعاون مع الوزارة في العديد من الملفات والمشروعات والبرامج.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة للتدريب وضرورة متابعة أداؤهم بعد الحصول على التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في خدمة المواطنين على أرض المحافظات مما يتطلب وجود كوادر محلية مؤهلة ومدربة على أحدث النظم والبرامج التدريبية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدأت العمل منذ عدة شهور من المقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط بيئة عمل متطورة وجديدة لجميع العاملين.

وحرص وزير التنمية المحلية على الاستماع لبعض الأفكار والمقترحات من المكرمين التي استفادوا منها خلال الدورات التدريبية بما يحقق الاستفادة المثلى منها في آليات وبرامج عمل الوزارة فيما يخص بعض المجالات الخاصة بالدورات التدريبية.

وحرص المكرمون من الأوائل على تقديم الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على هذه اللافتة الطيبة وتكريمهم واستعرض معهم بعض الأفكار والمقترحات التي استفادوا منها خلال التدريب.

ومن جانبه أكد المهندس صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف علي مركز سقارة، نجاح الخطة التدريبية للعام الماضي 2022/2023 وهي أول خطة تدريبية تم تنفيذها في ولاية اللواء هشام آمنة وتعد الأكبر التي شهدها المركز بعد إضافة 17 دورة جديدة بها.

وبعد إجمالي عدد الأوائل 498 متدربا في 27 محافظة، وكان أكثر الأوائل من العاملين بالوزارة.