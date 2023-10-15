تأجيل احتفالية المركز القومي للمسرح بأكتوبر
كتب- محمد شاكر:
أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تأجيل الاحتفالية المزمع إقامتها بمناسبة الاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر، لموعد لاحق بدلا من الاثنين الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م.
وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قررت اليوم، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المُقبل-، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.
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