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BBC

طقس الاثنين.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية

09:01 م الأحد 15 أكتوبر 2023
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخرى على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40% حتى 60%، على بعض المناطق المتفرقة.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

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