مجلس النواب يعلن أسماء ممثلي 3 أحزاب لهيئاتها البرلمانية

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، عن تلقيه إخطارا من حزب الشعب الجمهوري، باختيار النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

كما أعلن جبالي، تلقيه إخطارا من حزب حماة الوطن باختيار النائب أحمد بهاء شلبي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام مجلس النواب، كما تلقى إخطارا من حزب النور باختيار أحمد خليل خيرالله، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.