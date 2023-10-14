اتحاد الناشرين المصريين يدعو لمقاطعة معرض فرانكفورت

كتب- محمد شاكر:

أعلن اتحاد الناشرين المصريين عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، رفضًا لموقف إدارة معرض فرانكفورت الدولى للكتاب لدعمها ما يقوم به الكيان الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني.

وذلك بعدما تم منع تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى، التى كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة "LiBeraturpreis" من جمعية LitProm، عن روايتها "تفصيلة بسيطة"، في 20 أكتوبر كما كان مقررا.

وطالب الاتحاد جميع الناشرين المصريين بعدم المشاركة فى معرض فرانكفورت الدولى للكتاب نظير هذا الموقف.

وأكد الاتحاد على وقوفه مع القضية الفلسطينية فى ما يتم ضده من الكيان الصهيونى الإسرائيلى من أعمال عنف وإبادة، وترحيل للأسر الفلسطينية فى غزة واستخدام كافة وسائل التدمير والعنف، مخالفاً بذلك لكافة الأعراف والقوانين الدولية وحتى أثناء الحروب.

كما أكد الاتحاد وقوفه الكامل مع جموع الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لهذه الحرب الظالمة ومنع المساعدات الغذائية والطبية من الوصول إليهم لإنقاذ هذا الشعب الشقيق.