إعلان

BBC

نجحت في وقف إطلاق النار بغزة 5 مرات.. جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

09:12 م الجمعة 13 أكتوبر 2023
  • عرض 8 صورة
    جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
  • عرض 8 صورة
    جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
  • عرض 8 صورة
    جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
  • عرض 8 صورة
    جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
  • عرض 8 صورة
    جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
  • عرض 8 صورة
    جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
  • عرض 8 صورة
    جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
  • عرض 8 صورة
    جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- إسلام لطفي:
رصدت قناة إكسترا نيوز، الجهود المصرية التي بذلتها من أجل مساندة القضية الفلسطينية، جراء ما تواجهه من اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.
وتمثلت جهود مصر في:
• تدشين المبادرة الرئاسية المصرية بمنح 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.
• تعددت زيارات الرئيس الفلسطيني إلى مصر.
• استضافة مصر اجتماعات الفصائل الفلسطينية.
• حرص مصر على تغطية مراحل القضية الفلسطينية.
• تدشين رباعية دولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
• نجاح مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة 5 مرات.
• تحركات مصرية أردنية فلسطينية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

سوق مصراوى

القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مصر فلسطين دعم القضية الفلسطينية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مؤشرات أولية: الدكتور أسامة عبد الحي نقيبًا للأطباء
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

..مصر ترد على دعوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء سكان غزة خلال 24 ساعة