نجحت في وقف إطلاق النار بغزة 5 مرات.. جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
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كتب- إسلام لطفي:
رصدت قناة إكسترا نيوز، الجهود المصرية التي بذلتها من أجل مساندة القضية الفلسطينية، جراء ما تواجهه من اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.
وتمثلت جهود مصر في:
• تدشين المبادرة الرئاسية المصرية بمنح 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.
• تعددت زيارات الرئيس الفلسطيني إلى مصر.
• استضافة مصر اجتماعات الفصائل الفلسطينية.
• حرص مصر على تغطية مراحل القضية الفلسطينية.
• تدشين رباعية دولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
• نجاح مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة 5 مرات.
• تحركات مصرية أردنية فلسطينية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
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