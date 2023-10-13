نجحت في وقف إطلاق النار بغزة 5 مرات.. جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية



كتب- إسلام لطفي:

رصدت قناة إكسترا نيوز، الجهود المصرية التي بذلتها من أجل مساندة القضية الفلسطينية، جراء ما تواجهه من اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.

وتمثلت جهود مصر في:

• تدشين المبادرة الرئاسية المصرية بمنح 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

• تعددت زيارات الرئيس الفلسطيني إلى مصر.

• استضافة مصر اجتماعات الفصائل الفلسطينية.

• حرص مصر على تغطية مراحل القضية الفلسطينية.

• تدشين رباعية دولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

• نجاح مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة 5 مرات.

• تحركات مصرية أردنية فلسطينية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.