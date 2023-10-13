الأرصاد تُحذر من حالة الطقس غدًا السبت: اتخذوا الاستعدادات اللازمة

تصل لـ 35.. "الأرصاد": هذه المحافظات هي الأكثر حرارة اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة y]h السبت 14-10-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد في بيان الجمعة، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وطالبت الأرصاد المواطنين، ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة والتدابير؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

أوضحت الهيئة، وجود شبورة مائية صباحًا من الرابعة إلى السابعة صباًحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى، وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50 إلى 60 %، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، تمتد إلى خفيفة.

وتابعت، أنه يوجد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والبلاد على فترات متقطعة.